Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 kişi işlem yapıldı
2 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye görevleri ve yol kontrol ve denetleme noktaları esnasında şüphelenilen ve kontrolleri yapılan araçların üzerinde takılı plakası ile tescil plakalarının uyuşmadığının tespit edilerek ele geçirilen 3 adet plaka incelenmek üzere Kriminal Polis
laboratuvarına gönderildi. Şüpheli araç sürücüleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatları doğrultusunda resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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