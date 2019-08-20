Son Dakika Haberleri: Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 kişi işlem yapıldı
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Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 kişi işlem yapıldı

2 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 kişi işlem yapıldı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye görevleri ve yol kontrol ve denetleme noktaları esnasında şüphelenilen ve kontrolleri yapılan araçların üzerinde takılı plakası ile tescil plakalarının uyuşmadığının tespit edilerek ele geçirilen 3 adet plaka incelenmek üzere Kriminal Polis laboratuvarına gönderildi. Şüpheli araç sürücüleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
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