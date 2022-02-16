'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis tarafından yakalandı. Savcılığa sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Salihli Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, ülke genelinde olduğu gibi aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö.(63), asayiş ekiplerince Bey Mahallesi 16 Sokak üzerinde yakalandı. İşlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerin ardından Kula Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Şüpheli Ş.Ö.(63), buradaki işlemlerin ardından 1 yıl 8 ay cezasına istinaden tutuklanarak Salihli Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - MANİSA