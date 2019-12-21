Resmi belgede sahtecilik yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Resmi belgede sahtecilik yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Resmi belgede sahtecilik yapan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Karabük'te resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1'i kadın 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Resmi belgede sahtecilik yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Karabük'te resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1'i kadın 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Karabük dahil olmak üzere 5 ilde resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık olaylarının şüphelisi olarak belirlenen 3 kişi için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada iletişim merkezi bayilerinden kendileri ve harici kişilerin fotoğrafları ile hazırladıkları sahte kimlik belgeleri ile GSM hattı ve hat üzerine cep telefonu aldıkları tespit edilen B.K., G.D. ve M.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin konakladıkları otelde ve araçlarında yapılan aramada, 45 adet yeni tip sahte sürücü belgesi, 21 adet sahte kimlik belgesi, 3 bin 290 TL para, 60 adet sahte kimlik/sürücü belgesi yapımında kullanılan boş kart, 14 adet çeşitli firmalardan alınmış kutusu açılmamış akıllı cep telefonu, şahısların kullanımında bulunan 10 adet cep telefonu, 1 adet akıllı saat, 2 adet bluetooth kulaklık, 86 adet sim kart, 10 adet telefon faturası, 1 adet kimlik ve sürücü belgesi basımında kullanılan cihaz, 3 adet fotoğraf kesme aparatı, 1 adet fotoğraf kesici özel makas, 3 paket fotoğraf kağıdı, 1 adet laptop, 2 adet yazıcı, 1 adet drone, 2 adet modem, 1 adet iç rengi kırmızı ıslampa, 1 adet güvenlik kamerası, 15 adet mühürlü basıma hazır nüfus cüzdan kağıdı, 21 adet sahte kimlik basımında kullanılan nüfus cüzdanı jelatini, 16 adet sahte sürücü belgesi basımında kullanılan üzerinde mühür ve sayılar bulunan eski sürücü belgesi jelatini, 23 adet sahte sürücü belgesi basımında kullanılan yeni tip sürücü belgesi jelatini, 1.05 gram skunk maddesi ve içerisinde metamfetamin içilmiş olan 3 adet bong şişesi ele geçirildi.


Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından haklarında adli işlem yapılan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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