Resmi dairede tabanca temizlerken kazara tetiğe dokundu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Resmi dairede tabanca temizlerken kazara tetiğe dokundu: 2 yaralı

22.02.2022 22:31
Resmi dairede tabanca temizlerken kazara tetiğe dokundu: 2 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre E.Ç. tarafından resmi dairede temizlik yapılan tabanca kara ateş aldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre E.Ç. tarafından resmi dairede temizlik yapılan tabanca kara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi önce temizlik yapan kişinin eline, ardından odada bulunan kadın memur A.A.'nın karnına isabet etti.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi'nde bulunan Milli Emlak Daire Başkanlığında meydana geldi. İddiaya göre, Milli Emlak Daire Başkanı A.T.T., tabancasını temizlemesi için bir av bayi sahibi E.Ç.'yi makamına çağırdı. E.Ç., tabancayı temizlemek için doldur boşalt yaptığı sırada, silah bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, ilk önce E.Ç.'nin eline daha sonra odada bulunan kadın memur A.A.'nın karnına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Ç. olay yerinde ayakta tedavi edilirken, karnından vurulan A.A. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
İzmir'de tabanca temizleme sırasında 2 kişi yaralandı İzmir'de tabanca temizleme sırasında 2 kişi yaralandı

Emlak, Milli, Memur, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Resmi dairede tabanca temizlerken kazara tetiğe dokundu: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Başakşehir galibiyetleri arka arkaya alıyor! Konyaspor'a zirve yolunda bir yara daha
21:57 27 ülke anlaşma sağladı! AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları kapıda
21:42 Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
20:12 Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez'in Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 22:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Resmi dairede tabanca temizlerken kazara tetiğe dokundu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement