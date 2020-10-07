Resmi Gazete 100 Yaşında - Son Dakika

Resmi Gazete 100 Yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu köklü devlet geleneğinin önemli göstergelerinden biri olan Resmi Gazete'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Resmi Gazete bir anlamda 'devlet hafızası' ve 'şeffaf yönetim anlayışının vesikası'dır" dedi.

Resmi Gazete 100 Yaşında, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu köklü devlet geleneğinin önemli göstergelerinden biri olan Resmi Gazete'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Resmi Gazete bir anlamda 'devlet hafızası' ve 'şeffaf yönetim anlayışının vesikası'dır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Resmi Gazete'nin 100. yılı dolayısıyla, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan Resmi Gazete'nin 1.053 sayısını günümüz Türkçesine çevirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan Resmi Gazete'nin 100. yılı münasebetiyle özel bir projeye imza attı.

Proje kapsamında, "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun"un yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1928 tarihine kadar 8 yıl boyunca Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan Resmi Gazete'nin ilk 1.053 sayısı günümüz Türkçesine çevrildi.

"DEVLET HAFIZASI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞININ VESİKASI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu köklü devlet geleneğinin önemli göstergelerinden biri olan Resmi Gazete'nin 100. yılını kutladı.

Mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından Milli Mücadeleye, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, ülkemizin yasama, yürütme ve yargıya dair iş ve işlemlerinin yürürlük kazanarak milletle paylaşıldığı Resmi Gazete, bu yönüyle tarihi bir fonksiyon icra etmektedir. Resmi Gazete bir anlamda 'devlet hafızası' ve 'şeffaf yönetim anlayışının vesikası'dır" ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi Gazete'nin 100 yaşına ulaştığı sembolik bir yıl dönümünde, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan sayıların günümüz Türkçesine çevrilmesi gibi anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, Resmi Gazeteye bugüne kadar emek verenleri tebrik ediyorum" dedi.

7 BİN SAYFA GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVRİLDİ

Resmi Gazetenin internet sitesi arşivinde yer alan orijinal metinlerin çevirisine, bugün itibarıyla açılacak "Günümüz Türkçesi" bölümü aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Yaklaşık 7.000 sayfadan oluşan ilk 1.053 sayının günümüz Türkçesine çevrilmesiyle, hukukçu ve tarihçiler başta olmak üzere o döneme ilgi duyan herkesin ilk sayıdan günümüze kadar olan tüm sayılara erişimi mümkün hale geldi.

Resmi Gazete'nin günümüz Türkçesine çevrilen sayılarında yer alan bazı önemli hadiseler arasında şunlar yer alıyor:

"1921 yılında yayımlanan 7 sayılı Resmi Gazetede Milli Mücadelenin nişanesi İstiklal Marşı'nın kabulü.

1923 yılında yayımlanan 22 sayılı Resmi Gazetede yer alan Lozan Barış Antlaşmasının onaylanması.

1923 Eylül ayının 22'nci ila 27'nci sayılarında yayımlanan Resmi Gazete'nin ekinde yer alan Gayr-ı Resmi kısımlarda dönemin dış gelişmeleri hakkında yabancı basında çıkan makaleler.

1925 yılında yayımlanan 84 sayılı Resmi Gazetede yer alan Aşar vergisinin kaldırılması.

1926 yılında 320, 339 ve 366 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan modern hukuk sisteminin temelini oluşturan Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun kabulü.

1927 yılında 608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabulü."

(İHA)

Resmi Gazete 100 Yaşında

Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 10:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Resmi Gazete 100 Yaşında - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Korona nedeniyle izolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak Eşini rahatsız ettiği için uyarmaya gittiği kişi tarafından vurulan adam, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi Uzman isim merak edilen soruyu yanıtladı: Soğuk algınlığı ile koronavirüs nasıl ayırt edilir? Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal sözler: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı Dayıları tarafından taciz edilen çocukların babası isyan etti: Bize hayatı zindan eden kişi tutuklansın Denetim için sokağa inen valiyi karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi böyle taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi böyle taktırdı         
10:16
Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış         
09:57
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı         
09:28
Emre Belözoğlu, Comolli'nin bıraktığı enkazı yok etti ve taraftarın gönlünde taht kurdu Emre Belözoğlu, Comolli'nin bıraktığı enkazı yok etti ve taraftarın gönlünde taht kurdu         
09:17
Paşinyan'ın danışmanı Harutyunyan katliam planını açıkladı, Rus kanalı canlı yayını kesip reklama gitti Paşinyan'ın danışmanı Harutyunyan katliam planını açıkladı, Rus kanalı canlı yayını kesip reklama gitti         
09:05
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Tokat'ta Sultan 1'inci Mahmut döneminde yaptırılan tarihi han, 6,5 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı Tokat'ta Sultan 1'inci Mahmut döneminde yaptırılan tarihi han, 6,5 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı         
08:19
MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor         
21:00
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 10:28:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Resmi Gazete 100 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei