Resmi Gazete 100 Yaşında - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu köklü devlet geleneğinin önemli göstergelerinden biri olan Resmi Gazete'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Resmi Gazete bir anlamda 'devlet hafızası' ve 'şeffaf yönetim anlayışının vesikası'dır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Resmi Gazete'nin 100. yılı dolayısıyla, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan Resmi Gazete'nin 1.053 sayısını günümüz Türkçesine çevirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan Resmi Gazete'nin 100. yılı münasebetiyle özel bir projeye imza attı.

Proje kapsamında, "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun"un yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1928 tarihine kadar 8 yıl boyunca Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan Resmi Gazete'nin ilk 1.053 sayısı günümüz Türkçesine çevrildi.

"DEVLET HAFIZASI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞININ VESİKASI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu köklü devlet geleneğinin önemli göstergelerinden biri olan Resmi Gazete'nin 100. yılını kutladı.

Mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından Milli Mücadeleye, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, ülkemizin yasama, yürütme ve yargıya dair iş ve işlemlerinin yürürlük kazanarak milletle paylaşıldığı Resmi Gazete, bu yönüyle tarihi bir fonksiyon icra etmektedir. Resmi Gazete bir anlamda 'devlet hafızası' ve 'şeffaf yönetim anlayışının vesikası'dır" ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi Gazete'nin 100 yaşına ulaştığı sembolik bir yıl dönümünde, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan sayıların günümüz Türkçesine çevrilmesi gibi anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, Resmi Gazeteye bugüne kadar emek verenleri tebrik ediyorum" dedi.

7 BİN SAYFA GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVRİLDİ

Resmi Gazetenin internet sitesi arşivinde yer alan orijinal metinlerin çevirisine, bugün itibarıyla açılacak "Günümüz Türkçesi" bölümü aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Yaklaşık 7.000 sayfadan oluşan ilk 1.053 sayının günümüz Türkçesine çevrilmesiyle, hukukçu ve tarihçiler başta olmak üzere o döneme ilgi duyan herkesin ilk sayıdan günümüze kadar olan tüm sayılara erişimi mümkün hale geldi.

Resmi Gazete'nin günümüz Türkçesine çevrilen sayılarında yer alan bazı önemli hadiseler arasında şunlar yer alıyor:

"1921 yılında yayımlanan 7 sayılı Resmi Gazetede Milli Mücadelenin nişanesi İstiklal Marşı'nın kabulü.

1923 yılında yayımlanan 22 sayılı Resmi Gazetede yer alan Lozan Barış Antlaşmasının onaylanması.

1923 Eylül ayının 22'nci ila 27'nci sayılarında yayımlanan Resmi Gazete'nin ekinde yer alan Gayr-ı Resmi kısımlarda dönemin dış gelişmeleri hakkında yabancı basında çıkan makaleler.

1925 yılında yayımlanan 84 sayılı Resmi Gazetede yer alan Aşar vergisinin kaldırılması.

1926 yılında 320, 339 ve 366 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan modern hukuk sisteminin temelini oluşturan Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun kabulü.

1927 yılında 608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabulü."

(İHA)