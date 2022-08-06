Kurum ve kuruluşlardaki atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Kurum ve kuruluşlardaki atamalar Resmi Gazete'de

06.08.2022 02:57
Kurum ve kuruluşlardaki atamalar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevden alma ve yeni atamalar yapıldı.

RESMİ Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevden alma ve yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Bankaoğlu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Fatih Mehmet Bal atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent Dilmaç ve Mehmet Karataş görevinden alındı.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurum ve kuruluşlardaki atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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