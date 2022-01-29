Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de önemli değişikliklere imza atıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ'ın getirilmesi ve TÜİK Başkanının değişmesinin yanı sıra televizyonlarda son dönemde popüler olan yabancı uyarlama içeriklerle ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

"GEREKEN ADIMLAR ATILACAK"

Genelgeye göre Türk toplumunun değerlerine aykırı olduğu gözlenen yabancı uyarlama içeriklere karşı harekete geçileceği belirtilerek, "Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak, -Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek, -Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek" ifadelerine yer verildi.

'MASKE: KİMSİN SEN?' ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

FOX TV'nin geçtiğimiz aylarda yayın hayatına geçirdiği 'Maske: Kimsin Sen?' adlı program, Türk toplumuna ve gençlere yönelik zararlı mesajlar ve göndermelerde bulunduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Hatta programla ilgili RTÜK'e de çok sayıda şikayette bulunulduğu belirtilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgenin bu programa yönelik olduğu aktarıldı.

"GENÇLERİN CEHALETTEN KORUNMASI İÇİN TEDBİR ALINACAK"

Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayımlanan genelgenin tamamında şu ifadelere yer verildi: "Dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zararlı etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almak elzem hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip ülkemizi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ve tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmelidir. Aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla mücadele edilmesi hususu, uluslararası düzenlemelerle de çözüm üretilmeye çalışılan ciddi bir konu haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41 inci maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlamış, "Gençliğin korunması" başlıklı 58 inci maddesi ise gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını düzenlenmiştir.

"GENÇLERİMİZİN ZİHİN DÜNYASINI HEDEF ALAN YAPIMLARA İZİN VERİLMEYECEK"

Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin, sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir. Bu çerçevede; -Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak, -Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek, -Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek, -Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlara karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE UYMAYAN YAPIMLARIN YAYILMAMASINA HASSASİYET GÖSTERİLECEK"

Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımın önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim. "