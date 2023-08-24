Resmi Gazete'de Kaymakam Atamaları 2023! - Son Dakika

Resmi Gazete'de Kaymakam Atamaları 2023!

Resmi Gazete\'de Kaymakam Atamaları 2023!
Son Güncelleme: 24.08.2023 08:17

24 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar arasında kaymakam atamaları da yer alıyor. Detaylar haberimizde...

Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023 ve 24 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 24 Ağustos 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete kaymakam kararnamesi fiyatlarında yeni düzenleme! Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Resmi Gazete atama kararları 24 Ağustos 2023! Kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? Kaymakamlar kararnemesi!
Resmi Gazete atama kararları 24 Ağustos 2023! Kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? Kaymakamlar kararnemesi!
Resmi Gazete atama kararları 24 Ağustos 2023! Kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? Kaymakamlar kararnemesi!
Resmi Gazete atama kararları 24 Ağustos 2023! Kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? Kaymakamlar kararnemesi!
Resmi Gazete atama kararları 24 Ağustos 2023! Kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? Kaymakamlar kararnemesi!
Resmi Gazete atama kararları 24 Ağustos 2023! Kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? Kaymakamlar kararnemesi!
Resmi Gazete atama kararları 24 Ağustos 2023! Kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? Kaymakamlar kararnemesi!
Resmi Gazete atama kararları 24 Ağustos 2023! Kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? Kaymakamlar kararnemesi!

Kaymakamlık, Hukuk, Eğitim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Resmi Gazete'de Kaymakam Atamaları 2023! - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi kapısına dayanan Galatasaray'a çağrı
08:44 Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
08:34 Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, çekimlerine başlanan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu
08:29 Yunan spikerin skandal açıklaması: Kömürleşmiş göçmenler dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
08:21 Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! Türkiye'nin UEFA sıralamasında artık bambaşka bir hedefi var
08:03 Kısmi felç geçirdiğini öğrenen Tuğçe Özbudak, ameliyat öncesi dua istedi
07:53 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
07:27 Prigojin'in ölüm haberinin geldiği anlarda Putin'in katıldığı törendeki neşeli tavrı dikkatlerden kaçmadı
03:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 42 ilin jandarma komutanı değişti
00:36 Günler değil saatler kaldı! Fenerbahçe, Livakovic'e kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 09:01:38. #1.11#
SON DAKİKA: Resmi Gazete'de Kaymakam Atamaları 2023! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement