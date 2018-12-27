Resmi Gazete'de Yayımlanan Atama Kararlarına Göre 8 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı.
31 dakika önce
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:42 Kaynak: AA
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