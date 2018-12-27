Son Dakika Haberleri: Resmi Gazete'de Yayımlanan Atama Kararlarına Göre 8 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Atama Kararlarına Göre 8 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı.

31 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Atama Kararlarına Göre 8 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı., System.String[]
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:42 Kaynak: AA

Rektör, Güncel
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