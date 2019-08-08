Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri...
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:04 Kaynak: AA
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