Son Dakika Haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri...
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri...

34 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri..., System.String[]
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:04 Kaynak: AA
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