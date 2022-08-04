3 yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 3 yeni fakülte kuruldu. Öte yandan 1 fakülte ile 1 yüksekokul kapatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu. Kararla birlikte; Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatıldı.Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.
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