ÖSYM Başkanı Aygün, görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden aldı. Erdoğan, Pazar günü yapılan KPSS'de soruların bir kısmının Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddiaları üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) bugün inceleme talimatı vermişti. Prof. Dr. Halis Aygün, 6 Eylül 2018'de ÖSYM Başkanlığı'na atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 2022/344 sayılı atama kararı ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı. Erdoğan, şimdilik bu göreve atama yapmadı.

Geçen hafta sonunda 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de yirmiye yakın sorunun; Yediiklim Yayınevi'nde önceki zamanlarda yayınladığı kitapçıklarda şıklarının dahi aynı biçimde yayınlandığı ortaya çıktı.

İddiaların gündeme oturması üzerine ÖSYM Başkanlığı dün, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşam "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" mesajını yayınlamıştı.

PROF. AYGÜN KİMDİR?

Giresun doğumlu Aygün, 1989'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden mezun oldu, yüksek lisansını 1992'de aynı üniversitede tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halis Aygün'ü Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı iken 6 Eylül 2018 tarihinde ÖSYM Başkanlığı'na atamıştı.