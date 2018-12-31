Son Dakika Haberleri: Resmi Gazete'de Yayımlanan Karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve...

Resmi Gazete'de Yayımlanan Karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve...

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve..., System.String[]
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:47 Kaynak: AA

Metin Temel, Ordu, Güncel
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