Resmi Gazete'de Yayımlanan Karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve...
1 saat önce
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2. Ordu
Komutanı İsmail Metin Temel
Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:47 Kaynak: AA
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