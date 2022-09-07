Ticaret Bakanlığı tarafından İhracı Kayda Bağlı Mallar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişiklikle domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi. Böylelikle domates ihracı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne tabi tutuldu.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Domates, 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' listesine eklendi - Son Dakika

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