SUBÜ rektörlüğüne yeniden atanan Sarıbıyık, yeni dönem hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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SUBÜ rektörlüğüne yeniden atanan Sarıbıyık, yeni dönem hedeflerini açıkladı

15.09.2022 15:07
SUBÜ rektörlüğüne yeniden atanan Sarıbıyık, yeni dönem hedeflerini açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni dönemdeki temel hedeflerini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni dönemdeki temel hedeflerini açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıyıbıyık, rektörlük görevine yeniden atanmış olmanın onurunu yaşadığını belirterek, göstermiş oldukları güvenden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve desteklerini esirgemeyen dostlarına teşekkür etti.

Sarıbıyık, üniversitenin yapılanmasını 4 yıllık süreçte büyük ölçüde tamamladıklarını aktararak, "+1 Eğitim Modeli" ile üniversite-iş dünyası birlikteliğinde Türkiye'ye örnek üniversite haline geldiklerini kaydetti.

Uygulama becerisine sahip nitelikli insan ve yapılabilir AR-GE hedefleriyle hareket ederek aynı zamanda akademik çalışmaları desteklediklerini belirten Sarıbıyık, "Üniversitemizi sosyal, kültürel faaliyetler ve topluma yönelik hizmet çalışmalarıyla yaşadığımız şehre ve ülkemize fayda sağlayan bir yükseköğretim kurumu haline getirmek için yoğun çaba gösterdik. 80 farklı ülkeden 3 bine yakın uluslararası öğrenci ile kültür ve ticaret elçileri yetiştirme noktasında önemli başarılar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Sarıbıyık, gelecek dönemde SUBÜ'yü daha ileri götürmek ve huzur ortamını devam ettirmek için var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kampüs çalışmalarının yanı sıra yüksek lisans ve doktora tezlerinin iş dünyasıyla yapılması, iş garantili bölümlerin açılması, meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgeleri içinde faaliyet göstermesi ve üniversitemizin dijital dönüşümünün tamamlanması hedefleriyle yolumuza devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Erol Özvar, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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