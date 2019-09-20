Son Dakika Haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama...
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama...

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin emniyet müdürü değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama..., System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin emniyet müdürü değişti

CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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