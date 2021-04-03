Resmi Gazete'de yayımlandı! Azerbaycan dahil 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı! Azerbaycan dahil 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı

03.04.2021 08:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 10 büyükelçi merkeze çekildi, 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Bu kararlar arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan Özoral'ın merkeze alınıp, yerine Cahit Bağcı'nın atanması da yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla 10 büyükelçi merkeze alındı, 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Atama Kararnamesi'ne göre;

Polonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül, Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçisi Haydar Kerem Divanlıoğlu ve Sierra Leone Cumhuriyeti Büyükelçisi Deha Erpek merkeze alındı. Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Sadık Doğan, Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Sierra Leone Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Sibel Erkan, İspanya Krallığı Büyükelçiliğine, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Burak Akçapar ve Burkina Faso Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Nilgün Erdem Arı getirildi.

Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Salih Boğaç Güldere ile Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Can Dizdar merkeze alındı. Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Fırat Sunel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis Dirik ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Tugay Tunçer atandı.

İtalya Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Tayland Krallığı Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün merkeze alındı. İtalya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ömer Gücük, Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney ile Tayland Krallığı Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Serap Ersoy getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Azerbaycan dahil 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı! Azerbaycan dahil 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı - Son Dakika


Son Dakika

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor "Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur
Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak         
07:57
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
07:39
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız         
22:02
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu         
20:38
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası         
18:38
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 08:55:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Resmi Gazete'de yayımlandı! Azerbaycan dahil 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei