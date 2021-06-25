Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında ÖTV sabit tutulacak

Hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu kritik'' diyen Alişan, en yakını için dua istedi

Maskesiz günler yakın! İşte aşılanma oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz

Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik olmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE UYGULANMAYACAK

Buna göre, meyve suları, ambalajlanmış sular, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz- Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak.