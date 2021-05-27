Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı

27.05.2021 09:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine Halil Koç, Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım atandı. 2011 yılından bu yana kesintisiz HSK üyeliği yapan Halil Koç, bu atama ile en uzun süre HSK üyeliği yapan isimlerden biri olarak tarihteki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi.

Karar, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

KOÇ TARİHE GEÇTİ

Erdoğan'ın atadığı ve halen HSK 1. Dairesi Başkanı olan Halil Koç, 2011 yılından beri kesintisiz bir şekilde HSK üyesi olarak görev yapıyordu. Koç bu atama ile birlikte en uzun süre HSK üyeliği yapan isimlerden biri olarak yargı tarihine geçti.

Resmi Gazete'de yayımlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı
Halil Koç

7 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu atama kararı ile birlikte yeni HSK'nın oluşumuna ilişkin süreç tamamlanmış oldu. Kurulun 7 üyesi de kısa bir süre önce Meclis Genel Kurulu'nda siyasi partilerin uzlaşısı sonucu yapılan seçimle belirlenmişti. Adalet Bakanı ve bir bakan yardımcısının doğal üye olduğu 13 üyeli yeni HSK 7 Haziran'da göreve başlayacak. Kurul'un ilk toplantısında 1. ve 2. Daire başkanları belirlenecek. Bu isimlerden biri aynı zamanda HSK Başkanvekili olacak.

TBMM TARAFINDAN 7 ÜYE SEÇİLDİ

TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulunun 25 Mayıs'taki 83'üncü birleşiminde yapılan seçim sonucunda Ergün Şahin (Yargıtay üyesi), Ömür Topaç (Yargıtay üyesi), Sinan Esen (Yargıtay üyesi), Aysel Demirel (Danıştay üyesi), Cumhur Şahin (öğretim üyesi), Bilal Temel (avukat) ve Hamit Kocabey'in (avukat) TBMM tarafından HSK üyeliklerine seçildiği ifade edildi.

26 İLE YENİ BAŞSAVCI ATANDI

Ayrıca HSK Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı

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Son Dakika Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı - Son Dakika


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