Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Kelkit görevden alındı, yerine Yaşar Güçlü atandı.

Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bülent Güngör, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Zeren , Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsa Gülgür, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Zafer Bektaş, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Tolga Balcı atandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama ve görevden alma kararları şöyle

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre; üç ilde Çevre ve Şehircilik Müdürü görevden alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Kelkit görevden alındı, yerine Yaşar Güçlü atandı.

Kaynak: ANKA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuku Hizmetleri Genel. Müdürü ile Üç İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Görevden Alındı - Son Dakika

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