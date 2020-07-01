Resmi Gazetede EPDK kararları - Son Dakika

Resmi Gazetede EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedeli kilovatsaat başına 13,20...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedeli kilovatsaat başına 13,20 kuruş olmasına karar verildi.

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EPDK'nin 30 Haziran 2020 toplantısında, 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 13,2000 kuruş olarak uygulanacak.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 29 kuruş uygulanacak.

Ayrıca, EPDK'nin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde perakende elektrik satış tarife tablolarını içeren kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, perakende elektrik satış tarife tablolarında ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak tarifede değişikliğe gidilmedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Eüaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 08:53 Kaynak: AA

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