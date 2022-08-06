29 Ayrı Atama Kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları ile Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aralarında bulunduğu birçok kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar yapılırken, bazı üst düzey bürokratlar da görevden alındı. Devlet Demiryolları İşletmesi'nin (TCDD) yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük oldu.

Bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 29 ayrı atama kararı yayınlandı.

Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişliklerine Onur Utku Sevim, Yılmaz Genç, Sefa Çınar, Barış İntepe ve Sinan Dursun atandı.

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları üyeliğine Hasan Turan Karatepe getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne Filiz Kayacı Boz atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği'ne Özgür Ünver atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliklerine Emrah Kürşat Çakır, Mehmet Asalıoğlu, Muhammed Raşid Karaman, Münevver Yıldız, Nazlı Hilal Dükünlü, Okan Karagülle, Özhe Ayhan Çulha, Reşat Akyüz getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişliği'ne Rıza Kaya atandı.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Mithat Yüksel atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne Vedat Yanık getirildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Kazım Özgür atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Veli Altundağ atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na Murat Selçuk Taşkıran getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı'na Ali Serkan Erdoğan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılıklarına Enes Engin, Fatih Şen, Halil Gümüş, Murat Kerim Erdüzen, Sedat Akmeşe, Samet Tecimen atandı.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği'ne Maksut Küçük getirildi.

- Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Fatih Mehmet Bal atandı.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Mehmet Mazak atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Hande Merçan Aygen getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişliği'ne Muhammed Vahit Özkan atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Bankaoğlu getirildi.

HASAN PEZÜK YENİ TCDD GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasan Pezük atandı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da Ufuk Yalçın getirildi.

7 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 üst düzey bürokrat da görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Özdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sabri Akdeniz Sarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Kültür ve Turizm Bakanlığı Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent Dilmaç ve Mehmet Karataş ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen görevden alınan isimler oldu.