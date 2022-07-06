Resmi ilanlar gazetelerin sosyal ağlarında da yayınlanacak - Son Dakika
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Resmi ilanlar gazetelerin sosyal ağlarında da yayınlanacak

06.07.2022 11:41
Resmi ilanlar gazetelerin sosyal ağlarında da yayınlanacak

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, resmi ilanların yayınlandığı mecralar arasına gazetelerin sosyal ağları da eklendi.

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, resmi ilanların yayınlandığı mecralar arasına gazetelerin sosyal ağları da eklendi.

"Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlan Kurumundan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, değişiklikle ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin yüz ölçümü ile dergilerin asgari yüz ölçümleri yeniden belirlendi, dijital pano kullanımının görünürlüğü artırıldı, gazetelerin sosyal ağları üzerinden ek gösterge almaları sağlandı.

Yeni düzenleme ile resmi ilanların ön izlemesinin gösterildiği ve "ilan.gov.tr"ye yönlendirme içeren dijital pano (widget) uygulamasının, gazetelere ait internet haber sitelerinin ana sayfasında görünür bir şekilde yer alması zorunlu hale getirildi.

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerde aranılan 4,50 metrekare yüz ölçümü, 3,75 metrekareye indirildi. Resmi reklam yayınlayan gazete ve dergiler için asgari 1,60 metrekare olan yüz ölçümü ise 1,50 metrekare olarak yeniden belirlendi.

Düzenlemeyle resmi ilanların yayınlandığı mecralar arasına gazetelerin sosyal ağları da eklendi.

Resmi ilanların ulaştığı kişi sayısı artacak

Açıklamaya göre Basın İlan Kurumu, Temmuz 2022'de yaptığı incelemede resmi ilan yayınlayan 961 gazeteden 557'sinin en az bir sosyal medya hesabının bulunduğunu, 508 gazetenin Facebook, 398 gazetenin Twitter, 142 gazetenin Instagram, 8 gazetenin Linkedin, 196 gazetenin ise YouTube hesabı olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 70 milyon takipçisi bulunan gazetelere ait sosyal ağların, resmi ilanların görünürlüğünü artırmada ve şeffaflığı sağlamada rol oynayacağı değerlendirildi.

Buna göre "ilan.gov.tr"de yayınlanan resmi ilanları haberleştirerek internet haber sitelerinde ve sosyal ağ hesaplarında duyuran gazeteler, ek gösterge alarak daha fazla resmi ilan yayınlama hakkı kazanırken, resmi ilanların ulaştığı kişi sayısı artacak.

Öte yandan bu gazeteler, sosyal ağ hesaplarında "Basın Ahlak Esasları"na aykırı davranışlarda bulunmaları halinde ek gösterge uygulamasından en fazla iki ay yararlanamayacak.

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Kaynak: AA

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