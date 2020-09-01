Resmi kargo aracı görünümü verilmiş otomobilde kaçak içki ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde resmi kargo aracı görünümü verilmiş otomobilde kaçak içki ve alkol ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde resmi kargo aracı görünümü verilmiş otomobilde kaçak içki ve alkol ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede piyasaya kaçak içki sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin takibe aldığı ve durdurduğu, ön camında "Resmi hizmete mahsustur, dezenfeksiyon ekibi" yazılı ve ön kaputuna kargo logosu yapıştırılmış araçta 28 litre el yapımı rakı, 12 litre el yapımı votka, 140 litre etil alkol ve 161 alkol hazırlama kiti ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. ve D.Z.F. gözaltına alındı.

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:49 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Resmi kargo aracı görünümü verilmiş otomobilde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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