Resmi Kurumlara Asfalt Desteği - Son Dakika
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Resmi Kurumlara Asfalt Desteği

Resmi Kurumlara Asfalt Desteği

13.08.2021 14:31

Resmi Kurumlara Asfalt DesteğiÇankırı Belediyesinin asfalt seferberliği sürüyor.

Resmi Kurumlara Asfalt Desteği

Çankırı Belediyesinin asfalt seferberliği sürüyor. Dr. Refik Saydam İlkokulu ve Orman İşletme Müdürlüğü bahçesini asfaltlayan ekipler, toplam 750 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin muhtelif alanlarında asfalt çalışmaları devam ediyor. Resmi kurum ve okul bahçelerinin güzelleşmesi ve çevre düzenine katkı sağlamak için yapılan çalışmalarda bozulan alanlar yenileniyor. Kamuya açık resmi alanlarda yapılan çalışmalar ile kurumlara katkı sağladıklarını belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde yaptığımız asfalt çalışması ile kurum çalışanlarına, okulların açılmasına yakın Dr. Refik Saydam İlkokuluna yaptığımız asfalt ile öğrencilerimize bakımlı bir alan sağlamak istedik. 7'den 70'e milletimize hizmet yolunda engel yok. " dedi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-13 Son eklenen 10 haber: "Zeki Babadağ Ses Yarışması" Başvuruları 16 Ağustos'ta BaşlıyorÇankırı Belediyesinden Komşusu Kastamonu'ya Araç ve Ekip Desteği Çankırı Belediyesi Çocuklara Şehri Tanıttı Tuzlu Bağlarına 6 km'lik Sathi KaplamaÇankırı Belediyesi Yolları İyileştiriyor Belediye Depolarında Barkod Okuma Sistemine GeçildiTatlıçay Çalışmaları Son Hızla Devam Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Çocuklar Doyasıya EğlendiÇankırı Belediyesinden "Şehrimi Tanımama Engel Yok" Gezisi

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Resmi Kurumlara Asfalt Desteği - Son Dakika


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