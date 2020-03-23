Resmî kurumlarda korona mesafesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resmî kurumlarda korona mesafesi - Son Dakika

Resmî kurumlarda korona mesafesi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, PTT Müdürlüğü, aradaki mesafeyi korumak için gişe bölümlerinin tamamını streç poşetle kapattı.

Resmî kurumlarda korona mesafesi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, PTT Müdürlüğü, aradaki mesafeyi korumak için gişe bölümlerinin tamamını streç poşetle kapattı. Gelen müşteriler ise içeriye tek tek alınıyor.


Koron virüsüne karşı herkes tedbirini alıyor. Resmi kurumlarda görev yapan memurlar da bakanlık tarafından gelen 1 metre ara mesafesine karşı tedbirini alıyor. Her gün binlerce kişinin geldiği İnegöl PTT'sinde yetkililer gişe kısmının tamamını streç poşetle ile kapattı. İşlem yaptırmaya gelenler içeriye tek tek alınıyor. 65 yaş üstü olan vatandaşlar ise içeriye alınmayarak geri gönderiliyor. Dışarıda uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşların aralarındaki mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Yetkililer bu konuda vatandaşları uyarıyor. Aynı manzara bankalar önünde de görülüyor. Bir çok banka önünde uzun kuyruklar oluşuyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:14 Kaynak: İHA

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