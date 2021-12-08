Resmi kurumlardan kablo ve vana çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devlet Demir Yolları'ndan 800 metre sinyalizasyon haberleşme kablosu ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden 15 hidrat vana çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. 50 saatlik kamera kaydı izleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen malzemeler ise resmi kurumlara teslim edildi.

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi