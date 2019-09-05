Son Dakika Haberleri: Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
Son Dakika Güncel Haber

Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü

2 saat önce

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni Özcan Yaşar (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü, System.String[]

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni Özcan Yaşar (42), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 20.30 sıralarında Karapınar- Ereğli Karayolu Karapınar Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Karapınar Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Özcan Yaşar, iddiaya göre hastaneden çıkıp, yolun karşısına geçmek isterken, alt geçitten çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Uğur'un (50) kullandığı 03 UA 003 plakalı resmi makam aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Özcan Yaşar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Suat Uğur'u gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yerinden görüntüler
- Polis ve sağlık görevlilerinin görüntüleri
-Özcan Yaşar'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU/ KARAPINAR(Konya),

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)


Devlet Hastanesi, Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı
Gelinini öldürmesin diye oğlunu ihbar etti Podyumda elbisesi düşen manken Lina Daniela Daza, göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 05:57:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]