Olay, 19 Ocak günü Aşağı Zaferiye Mahallesi Sakarya Sokak'taki bir evde meydana geldi. Ev kadını Sinem G., 5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı eczacı kalfası Metin Yıldız'dan resmi nikah isteyince tartışma çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen Yıldız, Sinem G.'yi darbederek, ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinem G., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Sinem G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Metin Yıldız polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Yıldız, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Metin Yıldız, Sakarya, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Resmi nikah isteyen Sinem'i ağır yaraladı, tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.