Resmi olarak Covid-19 vakası görülmeyen Türkmenistan: Bizde yok saklamıyoruz

Bugüne kadar Covid-19 vakası ve can kaybı açıklamayan Batı Asya ülkesi Türkmenistan, salgınla alakalı hükümetin verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve hiçbir verinin saklanmadığını açıkladı.



Birleşmiş Milletler görevlilerine konuyla ilgili malumat veren Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, "Eğer ülkemizde tek bir Covid-19 vakası bile olsaydı bunu bildirirdik. Dünya Sağlık Örgütü ile hükümetimizin salgın sebebiyle getirdiği kurallar aynı doğrultuda. Biz hiçbir şeyi saklamıyoruz." diye konuştu.