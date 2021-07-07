Resmi Olmayan Resident Evil FPS modu için yeni video yayınlandı! - Son Dakika

Resmi Olmayan Resident Evil FPS modu için yeni video yayınlandı!

Resmi Olmayan Resident Evil FPS modu için yeni video yayınlandı!
Son Güncelleme: 08.07.2021 09:02

Orijinal Resident Evil yıllar önce bir remake aldı, ancak bazı hayranlar bu remake'i serinin en son ana girişleri gibi birinci şahıs bir oyun olarak yeniden yapmak için yola çıktıklarından, bu remake yeterli değil gibi görünüyor.

Residence of Evil, YouTube kanallarında, Unreal Engine 4 tarafından desteklenen birinci şahıs yeniden çevrimini gösteren yeni bir video paylaştı. hayran yapımı bir projedir.

Bu birinci şahıs Resident Evil yeniden çevrimi, Capcom'un serideki ilk girişinin tek hayran yapımı yeniden çevrimi değil, çünkü serinin dördüncü girişine dayanan, mekaniklerini ve varlıklarını kullanarak geliştirilmekte olan başka bir sürüm daha var.

Resmi olan Resident Evil versiyonu ise dünya çapında PC ve konsollarda mevcut.

RESIDENT EVIL REMAKE

"1998'de Raccoon City'nin eteklerinde bazı tuhaf cinayetleri araştırmak için özel bir kuvvetler ekibi gönderilir. Vardıklarında kana susamış bir köpek sürüsü tarafından saldırıya uğrarlar ve yakındaki bir malikanede gizlenmek zorunda kalırlar. Ama ölümün kokusu havada ağır bir şekilde asılı duruyor. Hayatta kalmak için mücadele ederken erzak kıttır."

Grafikler

  • Korkuyu koruyan daha ayrıntılı grafikler.
  • Çözünürlük yükseltmeleri ve statik olmayan 3D modeller sayesinde ortamlar ayrıntılarla canlanır.
  • Orijinal sürüm sırasında yapılması kolay olmayan Bloom filtreleri gibi işlem sonrası efektler, HD grafikleri daha da gerçekçi hale getirmek için eklendi.
  • Yüksek Çözünürlüklü Ortamlar – Arka plan ortamlarının çözünürlüğünü, yüksek çözünürlüklü statik görüntülerin yanı sıra hareketli 3D modellerin bir karışımıyla yeniden oluşturarak artırdık.
Kaynak: Turkmmo

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Son Dakika Gamegar Resmi Olmayan Resident Evil FPS modu için yeni video yayınlandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi Olmayan Resident Evil FPS modu için yeni video yayınlandı! - Son Dakika
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