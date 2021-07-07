Resmi Olmayan Resident Evil FPS modu için yeni video yayınlandı!

Residence of Evil, YouTube kanallarında, Unreal Engine 4 tarafından desteklenen birinci şahıs yeniden çevrimini gösteren yeni bir video paylaştı. hayran yapımı bir projedir.

Bu birinci şahıs Resident Evil yeniden çevrimi, Capcom'un serideki ilk girişinin tek hayran yapımı yeniden çevrimi değil, çünkü serinin dördüncü girişine dayanan, mekaniklerini ve varlıklarını kullanarak geliştirilmekte olan başka bir sürüm daha var.

Resmi olan Resident Evil versiyonu ise dünya çapında PC ve konsollarda mevcut.

RESIDENT EVIL REMAKE

"1998'de Raccoon City'nin eteklerinde bazı tuhaf cinayetleri araştırmak için özel bir kuvvetler ekibi gönderilir. Vardıklarında kana susamış bir köpek sürüsü tarafından saldırıya uğrarlar ve yakındaki bir malikanede gizlenmek zorunda kalırlar. Ama ölümün kokusu havada ağır bir şekilde asılı duruyor. Hayatta kalmak için mücadele ederken erzak kıttır."

Grafikler