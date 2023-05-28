Resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur seçimlerini kaybeden Kılıçdaroğlu, 21.30'da açıklama yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur seçimlerini kaybeden Kılıçdaroğlu, 21.30'da açıklama yapacak

28.05.2023 20:13

2. tur seçimlerinde sandıkların yüzde 98'i açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Erdoğan'ın gerisinde kalan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da kameralar karşısına geçerek açıklama yapacak.

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için sandık başına gitti. Ülke genelinde sandıkların yüzde 98'i açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.

2 MİLYONDAN FAZLA OY FARKI VAR

Saat 20.10 itibarıyla Erdoğan 26 milyon 891 bin 260 oy alarak yüzde 52.12 ile yarışı önde götürüyor. Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 706 bin 361 oy alarak yüzde 47.88 oranında bulunuyor. İki isim arasında 2 milyondan fazla oy farkı bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPACAK

Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak. Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak konusu.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur seçimlerini kaybeden Kılıçdaroğlu, 21.30'da açıklama yapacak - Son Dakika


Son Dakika
21:40 Son Dakika: Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklama yaptı
21:38 Seçimleri Erdoğan'ın kazanmasının ardından Davutoğlu'ndan ilk sözler: Sonuçların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum
21:31 Seçim sonuçlarının ardından Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme: Yine kazandık bir tanesi
21:29 Seçim sonuçlarına Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum: Millet iradesi tecelli etti, Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum
21:15 Seçim sonuçlarının ardından Erkan Baş'tan ilk açıklama: Yolsuzluk düzenini yıkacağız
21:11 CHP Genel Merkezi'nin önünde "Kemal istifa" sloganları atılıyor
21:03 Premier Lig'de iki veda! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester küme düştü
20:58 Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan vatandaşlar sokaklara akın etti! İşte yurdun dört bir yanından kareler
20:57 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ittifak ortağı Bahçeli'den ilk açıklama: Milletimiz tarih yazmıştır
20:57 Seçim sonuçlarının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Plana sadık kalanlara şükranlarımı sunuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2023 21:51:52. #1.11#
SON DAKİKA: Resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur seçimlerini kaybeden Kılıçdaroğlu, 21.30'da açıklama yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement