Resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur seçimlerini kaybeden Kılıçdaroğlu, 21.30'da açıklama yapacak

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için sandık başına gitti. Ülke genelinde sandıkların yüzde 98'i açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.

2 MİLYONDAN FAZLA OY FARKI VAR

Saat 20.10 itibarıyla Erdoğan 26 milyon 891 bin 260 oy alarak yüzde 52.12 ile yarışı önde götürüyor. Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 706 bin 361 oy alarak yüzde 47.88 oranında bulunuyor. İki isim arasında 2 milyondan fazla oy farkı bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPACAK

Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak. Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak konusu.