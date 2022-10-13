WhatsApp için önemli uyarı! Türkiye'deki kullanıcılar hedefte - Son Dakika
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WhatsApp için önemli uyarı! Türkiye'deki kullanıcılar hedefte

13.10.2022 14:41
WhatsApp için önemli uyarı! Türkiye'deki kullanıcılar hedefte

Resmi platformda olmayan özellikler sunma vaadi veren WhatsApp modları için yeni tehlike ortaya çıktı. Türkiye'deki kullanıcılar da hedefte.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, son zamanlarda çeşitli güvenlik sorunlarıyla gündemde yer alıyor. Şimdi de siber güvenlik araştırmacıları, YoWhatsApp adlı popüler bir WhatsApp modunun, kötü amaçlı sürümünü ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre yeni modun hedefinde Türkiye'deki kullanıcılar yer alıyor.

Siber suçlular, Snaptube üzerinden YoWhatsApp reklamı yapıyor

WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip. Buna rağmen pek çok kullanıcı, uygulamanın sunduğu bazı özelliklerden memnun değil. Bu nedenle de birçok kullanıcı, sohbetler için özel arka planlar, yazı tipleri veya belirli konuşmalara şifre korumalı giriş için farklı WhatsApp modlarını indirmeyi tercih ediyor. Ancak bu modlar çoğu zaman güvenli olmuyor.

WhatsApp için önemli uyarı! Türkiye'deki kullanıcılar hedefte

Siber güvenlik araştırmacıları, YoWhatsApp adlı popüler bir WhatsApp modunda kötü amaçlı bir sürüm keşfetti. Resmi uygulamada yer almayan çeşitli özelliklere sahip olan bu mod, kullanıcılara önemli özellikler sağlıyor. Bunlar arasında ücretli abonelik başlatma ve diğer Truva atlarını indirebilme gibi özellikler yer alıyor. Ancak araştırmacılara göre bu modun yeni sürümü, kullanıcıların hesaplarının erişim anahtarlarını çalıyor.

WhatsApp gruplarında yeni dönem başlıyor!

Söz konusu olan mod Snaptube uygulaması ile duyuruldu ve Vidmate ile dağıtıldı. Bu sayede mod, kullanıcılar tarafından daha az şüpheli duruyor ve kurban sayısının artmasına neden oluyor. Daha öncesinde Kaspersky araştırmacıları, WhatsApp'ın tehlikeli Triada Mobil Truva atını yayan farklı bir modunu keşfetmişti.

Şimdi ise araştırmacılar, saldırganların YoWhatsApp'taki değişikliklerle dünya genelinde olan yoğun ilgiden yararlanmaya çalıştığını öne sürdü. Siber suçlular, daha fazla kullanıcıyı etkilemek için farklı yöntemler denemeyi sürdürüyor. Facebook, YouTube ve Instagram'da video indirmek için tercih edilen Android uygulaması Snaptube'da YoWhatsApp modunun reklamını yapıyorlar.

WhatsApp için önemli uyarı! Türkiye'deki kullanıcılar hedefte

Dünyanın hemen hemen her yerinden kullanıcılar, bu tehditten etkilendi. Etkilenenlerin yüzde 27'si ise Orta Doğu, Afrika ve Türkiye gibi yerlerde yer alıyor. Ayrıca Kaspersky araştırmacılarının tespitine göre bu durumdan etkilenenlerin yüzde 9'u Türkiye'de bulunuyor.

Peki, siz YoWhatsApp modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Kaspersky, Türkiye, Dünya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp için önemli uyarı! Türkiye'deki kullanıcılar hedefte - Son Dakika

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