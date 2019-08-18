Resmi rapor: Anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere'yi gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı bekliyor

Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecinde olan İngiltere'de başbakanlık tarafından hazırlanan bir rapor, anlaşmasız Brexit yaşanması durumunda ülkenin gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına sürüklenebileceğini ortaya koydu.Raporda, sürecin bitiş tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'e kadar iki tarafın da onayladığı bir anlaşmaya varılmadığı durumda ortaya çıkabilecek en olası sonuçlar değerlendirildi.