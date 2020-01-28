Resmi Rezerv Varlıkları aralıkta arttı - Son Dakika
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Resmi Rezerv Varlıkları aralıkta arttı

6 saat önce

Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 aralık döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 105,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları aralıkta arttı, System.String[]

Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 aralık döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 105,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Aralık dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 105,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 77,1 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1,5 artarak 26,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 16,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 11,2 milyar dolar anapara, 4,8 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 18,4 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 9,3 milyar dolar bir ay vadeli oldu.


Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 34,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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