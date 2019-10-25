Resmi Rezerv Varlıkları Eylül'de azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Eylül döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 101,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 101,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 73,8 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 0,6 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 0,8 oranında azalarak 16,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 11,9 milyar dolar anapara, 4,8 milyar dolar faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 18,3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 13,5 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,8 azalarak 35,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

(İHA)