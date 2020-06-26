Resmi rezerv varlıkları mayısta arttı - Son Dakika

Resmi rezerv varlıkları mayısta arttı

Resmi rezerv varlıkları, 2020 mayıs döneminde bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 90,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi rezerv varlıkları, 2020 mayıs döneminde bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 90,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 mayıs dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, 2020 mayıs döneminde bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 90,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 52,8 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları da yine yüzde 5,4 artarak 36,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 22,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 17,2 milyar dolar anapara, 5,0 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 55,3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20,1 milyar dolar bir ay vadeli oldu.


Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 8,5 azalarak 27,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Resmi rezerv varlıkları mayısta arttı - Son Dakika Ekonomi

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