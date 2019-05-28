Resmi rezerv varlıkları Nisan'da azaldı

Resmi rezerv varlıkları, 2019 Nisan döneminde bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalarak 92,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi rezerv varlıkları, 2019 Nisan döneminde bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalarak 92,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Nisan dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre; Resmi rezerv varlıkları, 2019 Nisan döneminde bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalarak 92,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalarak 70,7 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,5 oranında azalarak 20,5 milyar dolar oldu.



Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 11,1 oranında azalarak 10,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 6,1 milyar dolar anapara, 4,7 milyar dolar faizlerden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler 14,9 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 11,9 milyar dolar bir ay vadeli oldu.



Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre değişmeyerek 31,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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