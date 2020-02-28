Resmi Rezerv Varlıkları Ocak'ta 2.9 azaldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Ocak 2020 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi gelişmelerine göre Resmi Rezerv Varlıkları, Aralık'a göre yüzde 2.9 azalarak 102.5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.7 azalarak 73.5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 2.4 artarak 27.5 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin verilerine göre;

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6.4 artarak 17.1 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 12.3 milyar doları anapara, 4.8 milyar doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 19.8 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 10.8 milyar doları bir ay vadeli olduğu belirtildi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3.8 artarak 35.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.