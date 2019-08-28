Son Dakika Haberleri: Resmi Rezerv Varlıkları Temmuz'da arttı
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Resmi Rezerv Varlıkları Temmuz'da arttı

6 dakika önce

Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Temmuz döneminde bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 99,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları Temmuz'da arttı, System.String[]

Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Temmuz döneminde bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 99,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Temmuz dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmeleri açıklandı. Resmi Rezerv Varlıkları, Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 99,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 74,4 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları bir önceki aya göre 2,8 artarak 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 0,8 oranında azalarak 17,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 12,3 milyar dolar anapara, 4,8 milyar dolar faizlerden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 17,0 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 11,8 milyar dolar bir ay vadeli oldu. Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 36,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
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