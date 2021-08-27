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Son dakika! TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda 105,8 milyar dolara yükseldi - Son Dakika

Son dakika! TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda 105,8 milyar dolara yükseldi

27.08.2021 10:32
Son dakika! TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda 105,8 milyar dolara yükseldi, System.String[]

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarak 105,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarak 105,8 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından, Temmuz 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 artarak 105,8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12,6 artarak 62,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,6 yükselerek 41,6 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 10,9 azalarak 20,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 46,1 milyar dolar oldu.

Son dakika! TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda 105,8 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz, dolar, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda 105,8 milyar dolara yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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