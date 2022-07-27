İsrail Başbakanı Lapid, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la "Filistin meselesini" görüştü - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Lapid, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la "Filistin meselesini" görüştü

27.07.2022 18:22
İsrail Başbakanı Lapid, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la "Filistin meselesini" görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ü ziyaret eden İsrail Başbakanı Yair Lapid, başkent Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin meselesini görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ü ziyaret eden İsrail Başbakanı Yair Lapid, başkent Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin meselesini görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, Amman'daki Huseyniye Sarayı'nda Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmede Ürdün Kralı 2.Abdullah, İsrail-Filistin meselesinde çözümün "iki devletli çözüm temelinde adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşılmasıyla" mümkün olduğunu belirtti.

Kral 2. Abdullah, güvenlik, istikrar ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için "Filistinlilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini" vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye yaptığı ziyaretin önemine dikkati çeken Ürdün Kralı, bölgede huzurun korunması için Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün yanı sıra Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca, Ürdün ile İsrail arasında ulaşım, ticaret, su ve enerji konularına ilişkin sorunları birlikte çözmenin yolları da ele alındı.

Öte yandan İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Lapid'in Amman ziyaretinin Ürdün'ün daveti üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

Ürdün ile İsrail arasında imzalanan Vadi Arabe Anlaşması'na ek madde olabilecek fırsatlara ilişkin görüşmeler yapıldığı ve bu ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkiler ile ortak çıkarların geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Ürdün, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması ile Kudüs'teki dini işleri yürütme hakkını korumuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mart 2013'te imzaladığı bir başka anlaşmayla, Kudüs'ün ve bölgedeki mukaddesatın korunması için vesayet hakkını da Ürdün Haşimi Krallığı'na vermişti.

Filistin-İsrail barış müzakereleri, İsrail'in eski tutukluları serbest bırakmayı ve yasa dışı yerleşimleri durdurmayı reddetmesi dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Nisan 2014'ten bu yana askıya alınmış durumda.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Lapid, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la 'Filistin meselesini' görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Lapid, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la "Filistin meselesini" görüştü - Son Dakika
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