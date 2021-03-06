'Resmin namusu desendir' - Son Dakika

'Resmin namusu desendir'

06.03.2021 07:40
'Resmin namusu desendir', System.String[]

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Instagram'da Erol Evgin Art Gallery adında bir hesap açtı, yağlıboya tablolarını burada sevenleriyle paylaşmaya başladı.

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Instagram'da Erol Evgin Art Gallery adında bir hesap açtı, yağlıboya tablolarını burada sevenleriyle paylaşmaya başladı. Çocuklukta başlayan resim merakını Akademi yıllarında geliştiren sanatçı pandemi döneminde elinden fırçanın düşmediğini; çocuklarının, torunlarının resimlerini yapmanın ona çok iyi geldiğini anlattı.

2005'te açtığınız 'Miras' isimli serginizin ardından bu kez sosyal medyada resimlerinizi görüyoruz. Sizi şarkı söylerken görmeye alışmış hayranlarınızdan nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Bu pandemi döneminde bol bol resim yaptım. Evimde ve ofisimde birer atölyem var. Tuvaller, boyalar, fırçalar hazır bekler beni. Her fırsatta önlüğümü takıp çalışırım. Resim yapmak büyük zevk veriyor bana. Çok dinlendirir beni. Zamanı ve her şeyi unuturum resim yaparken. Yine bu pandemi döneminde resimlerimi sosyal medyada paylaşayım dedim. Instagram'da ve web sayfamızda Erol Evgin Art Gallery'yi açtık. Sağ olsun sevenlerimin çok büyük ilgisiyle karşılaştım. Mesajları zevkle okuyorum.

'Torunlar ve Yavru Kangallar', 2018

Dostlarıma resim hediye ederim

Resme yeteneğinizi nasıl keşfettiniz?

Resme yatkınlığım çocukluk yıllarımda başlar. Lise yıllarımda Kadıköy- Karaköy arası 20 dakikalık vapur yolculuğunda karşımda oturan insanların portrelerini çizerdim. Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) giriş sınavlarında resim çok önemliydi. Sınava giren binlerce kişiden yalnızca 20-30 kişi alırlardı. İyi resmim sayesinde mimarlık bölümünü kazandım.

Daha sonra resim  eğitimi aldınız mı?

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenci olduğum yıllarda doğrudan resim, heykel, modlaj, hat sanatı dersleri alırdık. Resim hocalarım Cemal Tollu, Neşet Günal, Devrim Erbil, Özdemir Altan'dı. Heykel ve modlaj hocam Şadi Çalık, hat ve yazı hocam hattat Emin Barın'dı. Bu değerli sanatçılardan çok zengin bir sanat eğitimi aldım.

'Ayasofyalı Ağaç', 2021

Tamamen resme odaklandığınız bir dönem oldu mu?

2001'de mimarlık ofisimizde çalışıyorduk. Haberlerde siyasi krizi duyunca "Arkadaşlar, hobilerimize ayıracak zamanlarımız olacak" dedim. Akademi'den kardeşim olan ressam Mahir Güven'in atölyesine gittim. Mahir'e "Ben resim yapmak istiyorum" dedim. "Ne hedefliyorsun" diye sordu. "Hiçbir şey yok kafamda" dedim. 2001'den 2005'e kadar Mahir Güven Atölyesi'nde çalıştım. Önce desen çizdim. Statik ve dinamik çizgilerle desen çalıştım. Resmin namusu desendir. Bugün soyut bir resim bile olsa o ressamın deseninin iyi olup olmadığını anlarım. Bir yıl sonra yağlıboya çalışmaya başladım. Beş yıllık atölye çalışmalarım sonunda 'Miras' adlı resim sergimi İstanbul, İzmir, Trabzon ve Ürgüp'te açtım. Bu sergide yaşadığımız coğrafyada insanlığın ortak malı olan kültürel mimari 'miras'ın yüzyıllara meydan okurcasına güçlü, mağrur ve ağırbaşlı duruşlarını ve soylu yalnızlıklarını tuvale yansıtmak istedim.

Özellikle çalışmayı sevdiğiniz konular, kimseler veya objeler var mı?

'Miras' sergimdeki konuları zaman zaman yeniden çalışırım. Çocuklarımın, torunlarımın resmini yapmak ve doğa resimleri yapmak çok iyi geliyor bana.

Resimleriniz hangi sanat akımına dahil?

Sanatçılar yaparlar, eleştirmenler onları ve işlerini bir akıma yerleştirir. Ben resimde öğrendiklerimi ve duygularımı içimden geldiği gibi tuvale aktarıyorum. Akademi'den hocam Prof. Dr. Bülent Özer sergimi gezip resimlerim için 'Postmodern ekspresyonist bir tavır' demişti. Biz de öyle diyelim.

'Polonezköy Vadi', 2020

Çalışmalarınızı satıyor musunuz?

'Miras' sergimde 60 yağlıboya tablo yer alıyordu. Çoğu satılmıştı. Bazı değerli koleksiyonlarda resimlerim yer alıyor. Ayrıca dostlarıma resim hediye etmeyi severim. Ama kendi resimlerimden çok sevdiğim sanatçıların eserlerini hediye ederim.

Yakında size sürprizlerim olacak

Pandemide vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz?

Evimin yanındaki ormanda uzun yürüyüşler yapıyorum. Anılarımı yazıyorum. En çok da resim yapıyorum. Bu arada yeni besteler de yaptım. Haftanın bir günü ekibimle ofisimde buluşup pandemi dönemi ve sonrası çalışmalarımızı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde size sürprizlerimiz olacak.

'Resmin namusu desendir'

Erol Evgin, Yağlıboya, Instagram, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Resmin namusu desendir' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için gittiği evde ölü bulundu Eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı katil', saklandığı evde yakalandı Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi
DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğiniz tahmin ediyoruz DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğiniz tahmin ediyoruz         
08:05
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek         
23:57
TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz         
22:01
Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü         
20:59
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
16:36
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi         
15:30
Usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer nakli oldu Usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer nakli oldu         
14:09
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada         
11:23
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor         
09:34
Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş         
09:17
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 08:34:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Resmin namusu desendir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei