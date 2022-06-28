"Resmin Türkçesi: Türk Dünyasının Tuvalde Buluşması" sergisi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Resmin Türkçesi: Türk Dünyasının Tuvalde Buluşması" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Azerbaycanlı ressam Sakit Mammadov'un küratörlüğünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergi, Türk dünyasından 16 ressamı İstanbul'da buluşturdu.

Serginin açılışında konuşan Mammadov, Türk dünyasının en tanınmış sanatçılarının sergi vesilesiyle İstanbul'a geldiğini söyledi.

İstanbul'un Türk dünyasının medeniyet başkenti olduğunu kaydeden Mammadov, Türk dünyası ülkelerinin kardeş olduğunu vurgulayarak, "Ben çok mutluyum, kardeşlerimi burada gördüğüm için. Herkes kardeş olabilir ama dost olamıyor. Biz bu sergiyle kardeşleri dost yapıyoruz. Kıymetli sanatçıları burada bir araya getirmekten dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Mammadov, Türk dünyası ülkelerinin bayraklarında hilal olduğuna dikkati çekerek, o hilalin tüm dünyaya ışık saçması için çalıştıklarını dile getirdi.

" bizi birbirimize bağlayan çok kadim bir bağ"

İBB Kültür Daire Başkanı Figen Karakelle ise sergiyi 6 aydır hayal ettiklerini aktararak, "Türk dünyasının sanatçılarıyla bir arada olma arzumuz, kültürde ve dilde ortaklaşan bu ulusların düş ve düşünce dünyaları üzerinden ortaya çıkardıkları sanat, bizi birbirimize bağlayan çok kadim bir bağ olduğunu göstermekti." dedi.

Sergideki bütün resimlerin ortak zihin ve hayalin yansıması olduğuna işaret eden Karakelle, Türk dünyasından sanatçıların gözünden İstanbul'un tekrar resmedilmesinin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin dil ve kültürel ortaklığının sanattaki yansıması olan sergi ile Türk dünyası resim sanatının öne çıkan örneklerine ilişkin farkındalık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Sergide, Özbekistan'dan Akmal Nuridonov ve Alisher Alikulov, Azerbaycan'dan Arif Aziz, Refik Aziz ve Sakit Mammadov, Kırgızistan'dan Eldar Aitmatov, Yuristanbek Shygaev ve Musakeev Temirbek, Kazakistan'dan Sembigali Smagulov, Türkmenistan'dan Hüssein Husseinov, Türkiye'den ise Devrim Erbil, Ergin Inan, Kadir Ablak, Mahir Güven, Süleyman Saim Tekcan ve Yalçın Gökçebağ'ın eserleri yer alıyor.

Sergi, 3 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.