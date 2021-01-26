Resort Turizm Kongresi, turizmcilere umut verdi - Son Dakika

Resort Turizm Kongresi, turizmcilere umut verdi

26.01.2021 10:30
Resort Turizm Kongresi, turizmcilere umut verdi, System.String[]

Her sene sıkı şekilde takip ettiğimiz Uluslararası Resort Turizm Kongresi, bu sene dijital ortamda gerçekleştirildi. İçerik olarak yine dopdolu bir programla 6 ülke ve 10 şehirden katılan konuşmacılar, 2020 yılını değerlendirip 2021 ve sonraki yıllar için öngörülerini açıkladı. Turizm dünyasının merakla beklediği kongre 24 ülkeden yaklaşık 5 bin turizm profesyoneline ulaştı.

Her sene sıkı şekilde takip ettiğimiz Uluslararası Resort Turizm Kongresi, bu sene dijital ortamda gerçekleştirildi. İçerik olarak yine dopdolu bir programla 6 ülke ve 10 şehirden katılan konuşmacılar, 2020 yılını değerlendirip 2021 ve sonraki yıllar için öngörülerini açıkladı. Turizm dünyasının merakla beklediği kongre 24 ülkeden yaklaşık 5 bin turizm profesyoneline ulaştı.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bu sene ilk defa dijital ortamda gerçekleştirilen kongre, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ve AKTOB Yönetim Kurulu Üyeleri'nin büyük emekleri ile gerçekleştirilen kongre gayet başarılıydı. İlk defa dijital ortamda gerçekleştirileceği için akıllarda soru işaretleri vardı. İster istemez "Sorun yaşanır mı?" diye düşünmedim değil. Ancak sabah başlayan program çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Sonuç olarak 2 saatlik bir kongreden bahsetmiyoruz. Sabah 09.30'da başlayıp 17.30'a kadar sürdü. Böyle uzun soluklu bir kongreyi dijital ortama taşımak gerçekten büyük bir beceri. Dijital bir kongre yapmanın zorluğunu az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü ben ve ekibim Ekim ayında 3 gün süren Adana Lezzet Festivali'ni dijital olarak gerçekleştirdik. Bu konudaki zorlukları çok iyi biliyorum. Bu nedenle dijital hale gelen her etkinliğin çok zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekmek isterim.

AKTOB, pandemi var diye kongreyi yapmış olmak için organize edebilir, geçiştirebilirdi. Ama AKTOB önemsememezlik yapmamış, aksine daha fazla önem vermiş. Çünkü turizm camiası bu dönemde umut arıyor. Mücadele görmek istiyor. Kongre, dolu dolu bir programla turizm camiasının önüne çıktı. Yoğun programlarına rağmen kongreyi çok önemseyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kongrede turizmcilere seslendi.

Türk turizmi için çok büyük önem taşıyan iki bakanımızın yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Touristica Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Temel, Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Joly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Denizbank CEO'su Hakan Ateş, Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Easyjet CEO'su Johan Lundgren, Dünya Seyahat & Turizm Konseyi CEO'su Gloria Guevara Manzo, Hilton Türkiye Müdürü Armin Zerunyan, Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, Hotelbeds Direktörü Paul Anthony, Hotel Linkage | Digihens Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Erhan Kaya, HotelRunner Kurucu ve Yönetici Ortak Ali Beklen, STR Global Kıdemli Bölge Müdürü Era Ivana Neskovic, FVW Direktörü Klaus Hildebrandt, Sözen Organizasyon ve Yayıncılık Genel Müdürü Gökmen Sözen, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli kongrenin konuklarıydı.

24 ülkeden yaklaşık 5 bin turizm profesyoneline ulaşan kongreyi daha önce bu kadar turizmci takip etmemiştir emin olun. Bunun yanında turizm basınının de kongreyi takip ederek anında sayfalarında haberleştirmesi de kongreyi daha fazla insana ulaştırdı.

Dediğim gibi bu online kongreyi izleyen turizmciler, kongrede umut aradı. 2021 ve sonrasının neler gösterdiğini bilmek istiyorlardı. Bir takım tahmin ve öngörüleri olan turizmciler, bu kongrede konunun uzmanlarından umut dolu küçük ipuçları aradı. Turizm yayıncısı olarak ben de bütün kongreyi baştan sona kadar takip ettim. Bu umut veren açıklamaları ben de bekledim. Nitekim bu umudu da gördüm. Her konuşmacı umut doluydu. Herkesin bir fikri, bir önerisi vardı. Asıl güzel olan ise buydu. Turizmciler her zaman olduğu gibi kendi umutlarını kendileri arıyordu.

Turizmin eski güzel günlerine dönmesi için aşı şart. Herkes bu konuda hemfikirdi. Herkesin hemfikir olduğu bir diğer konu ise pandemi sonrasında Türkiye'nin en avantajlı ülke olduğuydu. Evet, Türkiye bir değil birçok avantaja sahip. Pandemi sonrasında bu avantajlar ile Türkiye, rakiplerine göre çok hızlı bir şekilde toparlanacak.

Özetle Resort Turizm Kongresi, gelecek adına turizmcilere zorlu günlerde biraz olsun umut verdi. Önümüzdeki yıllar Türkiye'nin yılları olacak. Bence kongre bundan sonra online yayımlanmaya devam etmeli. Bu kongrede AKTOB başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Gelecek Türkiye'nin…

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Türkiye, Kongre, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Resort Turizm Kongresi, turizmcilere umut verdi - Son Dakika Magazin


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