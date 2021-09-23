Respawn'dan Titanfall 3 İçin Çelişkili Açıklamalar - Son Dakika
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Respawn'dan Titanfall 3 İçin Çelişkili Açıklamalar

23.09.2021 17:17

Uzun süredir beklenen Titanfall 3 duyurusu için geliştirici stüdyo Respawn'dan birbiriyle çelişen iki açıklama geldi.

Respawn'dan Titanfall 3 İçin Çelişkili Açıklamalar

Serinin hayranları tarafından uzun süredir beklenen Titanfall 3 duyurusu için geliştirici stüdyo Respawn'dan birbiriyle çelişen iki açıklama geldi.

Respawn Entertainment'ın oldukça beğenilen Titanfall serisi 2016'da çıkan ikinci oyundan sonra sessizliğe gömülmüştü. Stüdyo daha sonra aynı evrende geçen Apex Legends ile büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi sie Respawn'dan Topluluk Koordinatörü Jason Garza, YouTube kanalında sorulan soruları yanıtladığı bir videoda Titanfall 3 hakkında konuştu. Garza, "[Titanfall 3 için] umutlanmayın. Bunun daha önceden de demiştim. [Titanfall 3] ile ilgili üzerinde çalıştığımız hiçbir şey yok. Şu anda daha farklı oyunlar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Bu açıklamanın ardından Respawn Entertainment'ın resmi Twitter hesabından Garza'nın açıklamasıyla çelişen bir mesaj yayımlandı. Mesajda Titanfall 3 için, "Bazılarının söylediklerinin aksine, Titanfall bizim DNA'mızın ana özü. Geleceğin ne getireceği belli olmaz." denildi.

Elbette bu açıklama Titanfall 3'ün geleceğini doğrulamıyor ancak Garza'nın açıklamasının aksine serinin hayranlarını da umutlandırabilir.

Öte yandan, Jason Garza'nın sözünü ettiği farklı oyun projeleri arasında Jedi Fallen Order'ın devamı olabilir. Zira, 2019'da çıkan Star Wars Jedi Fallen Order 20 milyon oyuncu sayısına ulaşmıştı ve bu nedenle ikinci oyunun gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Titanfall'un ilk oyunu 2014'de Xbox One ve PC için çıkmıştı ve sadece multiplayer modu bulunuyordu. Titanfall 2 ise 2016'da çıkmıştı ve ilk oyunun aksine çok beğenilen bir hikaye modu içeriyordu. Bundan bir yıl sonra da Electronic Arts, Respawn'ı satın almıştı.

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Kaynak: SaveButonu
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