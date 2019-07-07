Son Dakika Haberleri: Ressam Akyüz'den özgürlük tablosu
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Ressam Akyüz'den özgürlük tablosu

1 saat önce

Adanalı ressam Fatma Güher Akyüz, Gaziantep Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından düzenlenen "Büyükşehir-Gündem" konulu karma sergiye katıldı.

Ressam Akyüz'den özgürlük tablosu, System.String[]
Adanalı ressam Fatma Güher Akyüz, Gaziantep Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından düzenlenen "Büyükşehir-Gündem" konulu karma sergiye katıldı.

GESAM'ın bu yıl 11.sini düzenlediği sergiye tek eseri ile katılan Fatma Güher Akyüz, "Adana'dan sadece ben katıldım. Bu resmimde farklı iki teknikle çalıştım, asetat ve akrilik tekniğiyle efekt vererek resmi tamamladım. Tablom özgürlüğü anlatıyor. Tablomda diyorum ki insan kendi yeti ve düşünceleriyle var olmalı, bağımlı olmadan, kararlı, üretken, gezip, görüp, araştırıp öğrendiklerini hayatına uygulayabilmeli ki güçlü ve bağımsız olabilsin" dedi.

Sergi açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, GESAM üyeleri, Türkiye'nin değişik illerinden gelen 29 sanatçı eserleri ile katıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:48 Kaynak: İHA
Gaziantep, Türkiye, Adana, Güncel
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