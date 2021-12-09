Ressam Ayşen Can'ın "Sır-lı Seyir" sergisi 11 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Kuru yük gemisinde 6 yıl yaşayarak 30'dan fazla ülke gezen ressam Ayşen Can'ın dördüncü kişisel sergisi "Sır-lı Seyir" ziyarete açılacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Üsküdar'da The Bosphorus House'da 11 Aralık'ta açılacak sergi, 25 Aralık'a kadar devam edecek.

Eserlerinde denizi merkezine alan sanatçı, Türkiye'nin etrafını saran denizlerin önemine dikkati çekmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı, sergide Mustafa Kemal Atatürk'ün, düşman gemilerini işaret edip, "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği Kartal İstimbotu'nu tasvir ettiği tablonun da yer aldığını belirterek, "Denizin belirsizliği, sizi her an hazır olmak zorunda bırakarak kararlılık ve cesaretinizi artırıyor. Bu öyle bir belirsizlik ki gemide ancak kara kalem resim yapabiliyorsunuz. Uzun süren karanlığın ardından güneşin kendini göstermesi ise adeta ikinci doğuşun müjdesi gibi geliyor. Bu nedenle eserlerime zaman zaman devasa dalgalarla boğuşan gemileri, zaman zaman da dingin sularda süzülen yelkenlileri aktarıyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçının sergilenecek eserlerinden ikisi, öğrencilere burs olarak kullanılmak üzere 500 eşarpta desen olarak kullanıldı.