Ressam Balkan Naci İslimyeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ressam Balkan Naci İslimyeli son yolculuğuna uğurlandı

16.04.2022 14:39
Ressam Balkan Naci İslimyeli son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle 75 yaşındayken hayatını kaybeden ressam, şair ve sanat yönetmeni Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli, son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser nedeniyle 75 yaşındayken hayatını kaybeden ressam, şair ve sanat yönetmeni Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli, son yolculuğuna uğurlandı.

Burgazada Camisi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazına, usta sanatçının ailesinin yanı sıra sevenleri ve dostları katıldı.

Sanatçının eşi Sezen İslimyeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan Naci İslimyeli'nin hayatı boyunca sanat için Türkiye'de ve dünyada çok önemli misyonlar edindiğini söyledi.

Sezen İslimyeli, 50 yıldır evli olduklarına işaret ederek, eşini şu sözlerle anlattı:

"Çok derin yetenekleri olan bilge bir insandı. Müthiş öğrenciler yetişti. Onlara sadece resim ve sanat değil hayat dersleri de verdi. Öğrencileri hiç unutmadı onu, hepsi bugün buradalar. Bu kalabalık beni onun adına çok mutlu ediyor. Bir sanatçıyı kaybettik, hepimiz için büyük bir kayıp. Bundan sonra onun yarım kalan projelerini tamamlamaya çalışacağız. Onu uğurlamak bana çok acı geliyor ama onu sanatıyla yaşatacağımız için de huzurluyum."

"Klas bir insanı son yolculuğuna uğurluyoruz"

Uluslararası Sanatçılar Derneği Başkanı ressam Bedri Baykam ise Türk çağdaş sanatının çok değerli ve önemli bir ismini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Gerek sanatçı kişiliği ve arkasında bıraktığı unutulmaz eserler, gerek öğrencileriyle kurduğu mükemmel ilişkiyle klas bir insanı son yolculuğuna uğurluyoruz." dedi.

Baykam, İslimyeli'nin vefatının Türk çağdaş sanatında bir boşluk bırakacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Balkan Naci resim sanatının yanı sıra şiirleri, kelimelerle ilişkisi ve yazılarıyla da önemli bir yere sahipti. Tek tesellimiz onu sonsuza dek eserleri ve hatıralarıyla yaşatacak olmamız. İstanbul'un sanat hayatında yoğun olarak görüşürdük. Son zamanlarında fazla belli etmediği hastalığı nedeniyle daha az görüşür olmuştuk. Hastalığını hiç kimseye belli etmedi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Türk sanat ortamının başı sağ olsun."

İslimyeli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Burgazada Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balkan Naci İslimyeli kimdir?

Adapazarı'nda 1947'de dünyaya gelen sanatçı, 1967'de başladığı Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

Avusturya Hükümeti bursu ile Salzburg'ta litografi çalışmaları yapan İslimyeli, Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'nden sanatta yeterlilik diploması aldı.

New York'ta çağdaş sanat üzerine çalışmalar yapan İslimyeli, New York Üniversitesi'nden 1996'da profesörlük unvanı aldı.

"Söz", "Suç", "Suret", "Deja Vu", "Matah" ve "Balkan Naci İslimyeli" adlı 6 sanat kitabı kaleme alan sanatçı, onlarca kişisel sergiye imza attı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ressam Balkan Naci İslimyeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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