Ressam Betil: Resim benim oyun alanım

AĞIRLIKLI olarak figüratif çalışmalarla tanınan Ressam Ayşe Betil, "İçimden nasıl geliyorsa öyle çıkıyorum yola. Resim benim oyun alanım, kendimi özgür hissettiğim yer" dedi.

Ressam Ayşe Betil, uluslararası alanda katıldığı projelerle son dönemin dikkat çeken sanatçıları arasında yer alıyor. Betil, eserleriyle 29 Haziran'da Bodrum'da gerçekleşecek olan Bodrum Sanat ve Antika Fuarı'na katılacak.

'HERODOT KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENECEK'Bodrum Sanat Fuarı 2022 yılında 2 edisyon olarak Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sanatseverlerin merakla beklediği etkinliğin ilki 29 Haziran-3 Temmuz, ikincisi 23 Ağustos-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Sanatseverler 2 fuarı da ziyaret ederek yerli ve yabancı galeri ve sanatçılar ile tanışma imkanı bulacak. Fuarlarda klasik, modern ve çağdaş sanatçıların eserleri yer alacak. Fuarda sanatçıların heykel, resim ve enstelasyon çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.'RESİM BENİM KENDİMİ ÖZGÜR HİSSETTİĞİM YER'

Betil, "Resim benim oyun alanım, kendimi özgür hissettiğim yer. Elime kalemi aldığım an zamanın da mekanın da merkezindeyim. Dış dünya camın ardında, sesler de görüntüler de. Ne yaşım ne de adım var; tüm sıfatlardan azade, içimden nasıl geliyorsa öyle çıkıyorum yola. Bazen tanıdık bir yüz, bazen bir yabancı yahut bir sokak arası ile.. Renkten renge savruluyor, kimi zaman siyah beyazın dinginliğinde soluklanıyorum. Sesler boğuk, görüntüler flu. Oyunumu oynuyorum" diye konuştu.